30.11.2020, 10:29

ФОТО | За совращение ребенка экс-главред Postimees получил год и четыре месяца условно

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Хельме обжалует приговор
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Peeter Helme kohtuistungi otsuse väljakuulutamine Foto: Tiit Blaat

На сегодняшнем заседании Харьюский уездный суд признал бывшего главного редактора Postimees и журналиста Пеэтера Хельме в сексуальном совращении ребенка (лица, младше 14 лет). В качестве наказания ему было назначено условное тюремное заключение на год и четыре месяца с испытательным сроком в два года.

Также Хельме будет должен выполнять предписания инспектора по уголовному надзору и принять участие в социальной программе.

От комментариев относительно решения суда Хельме отказался, но сказал, что намерен обжаловать решение.

Его защитник добавил, что, по его оценке, вменяемая Хельме статья не соответствует совершенным им действиям.

Как мы писали ранее, в апреле прокуратура предъявила Хельме обвинение в сексуальном совращении ребенка. Хотя по утверждению самого Хельме, он думал, что общался с совершеннолетней женщиной, на судебном заседании выяснилось обратное.

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