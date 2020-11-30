ФОТО | За совращение ребенка экс-главред Postimees получил год и четыре месяца условно(41)
На сегодняшнем заседании Харьюский уездный суд признал бывшего главного редактора Postimees и журналиста Пеэтера Хельме в сексуальном совращении ребенка (лица, младше 14 лет). В качестве наказания ему было назначено условное тюремное заключение на год и четыре месяца с испытательным сроком в два года.
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