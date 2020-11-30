30.11.2020, 10:29

ФОТО | За совращение ребенка бывший главред Postimees получил год и четыре месяца условно

 (6)
EST 1
Galerii: 22 pilti
Foto: Tiit Blaat

На сегодняшнем заседании суд признал бывшего главреда Postimees и журналиста Пеэтера Хельме в сексуальном совращении ребенка. В качестве наказания ему было назначено условное тюремное заключение сроком на год и четыре месяца.

Как мы писали ранее, в апреле прокуратура предъявила Хельме обвинение в сексуальном совращении ребенка. Хотя по утверждению самого Хельме, он думал, что общался с совершеннолетней женщиной, на судебном заседании выяснилось обратное.

Новость будет дополнена.

Читайте также: