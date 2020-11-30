30.11.2020, 10:29
ФОТО | За совращение ребенка бывший главред Postimees получил год и четыре месяца условно(6)
На сегодняшнем заседании суд признал бывшего главреда Postimees и журналиста Пеэтера Хельме в сексуальном совращении ребенка. В качестве наказания ему было назначено условное тюремное заключение сроком на год и четыре месяца.
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