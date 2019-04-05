ФОТО: За последние две недели в Маарду задержали двух продавцов конопли

"По имеющейся у полиции информации, задержанные молодые люди продавали запрещенные вещества также молодым людям, возможно, что и несовершеннолетним, — сообщила веб-констебль. — Полиция продолжает действия для задержания лиц, предлагающих молодежи наркотические средства и зарабатывающих на здоровье других людей".