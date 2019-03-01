ФОТО: Юрген Лиги попал в аварию в Таллинне

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал, что в 13:30 поступило сообщение о столкновении Mercedes и Nissan на улице Лийвалайа. В ДТП никто не пострадал, и далее инцидентом занимается страховая фирма.

Сам Юрген Лиги подтвердил Delfi, что по пути из больницы действительно попал в аварию. Он сказал, что хотел совершить поворот налево и в момент перестроения другой автомобиль врезался в его машину сбоку.

Лиги сказал, что из-за столкновения он ушибся, но не пострадал.