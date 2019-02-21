21.02.2019, 07:15
ФОТО: "Я здесь паркуюсь". В Вильяндимаа пьяный украинец на Audi съехал в кювет и заснул
В среду вечером в 22:30 полиция получила сообщение, что на первом километре шоссе Валма-Вялусте в волости Вильянди съехал в кювет автомобиль Audi с иностранными номерами, а водитель спит внутри него.
Выяснилось, что в кювет съехал автомобиль с украинскими номерами, а за рулем был мужчина из Украины. Полиция разбудила водителя и попросила подуть, но он отказался.
Когда у него спросили, что он делает в кювете, то алководитель ответил, что паркуется. Когда он вышел из автомобиля и его повели в полицейскую машину, было очевидно, что мужчина пьян.