15.09.2020, 10:22
ФОТО | Взрыв в Синди: злоумышленники подорвали банкомат, но денег не получили(12)
Ночью в Синди прогремел взрыв — оказалось, преступники подорвали банкомат.
Ночью в Синди прогремел взрыв — оказалось, преступники подорвали банкомат.
В 3:10 ночи Центр тревоги получил сообщение о взрыве у магазина Konsum на улице Яама в Синди. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили, что был взорван находящийся а магазина банкомат.
Согласно имеющейся информации, злоумышленники пытались получить из автомата деньги. Кража не удалась, и им пришлось уйти с пустыми руками. К счастью, при взрыве никто не пострадал.
Заведено уголовное дело, на месте преступления идет следствие.
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