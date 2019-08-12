ФОТО | Вымогательство на миллион: скандально известный бизнесмен и его подельники пошли на соглашение с прокуратурой(17)
Харьюский уездный суд обсудил сегодня предъявленное Меэлису Лао обвинение в необоснованном лишении свободы.
Харьюский уездный суд обсудил сегодня предъявленное Меэлису Лао обвинение в необоснованном лишении свободы.
Согласно закону, безосновательное лишение другого лица свободы карается штрафом или тюремным заключением на срок до 5 лет.
Помимо Лао перед судом сегодня предстали Сийм Коссар, Марк Рауль Лаанела и Виктор Тюлюков. Коссару предъявлено аналогичное обвинение, что и Лао. Лаанела и Тюлюков обвиняются также в вымогательстве, совершенном группой лиц. По этому обвинению наказание может составить до 12 лет лишения свободы.
Согласно материалам дела, в ноябре 2017 года обвиняемые удерживали 42-летнего мужчину, который неоднократно подвергался избиению, жертве и членам его семьи угрожали расправой и требовали миллион евро, сообщила Delfi пресс-секретарь прокуратуры Ольга Кивистик.
Тюлюков также обвиняется в грабеже со взломом, совершенном с угрозой оружием. Считается, что целью ограбления были наркотики. Данная статья предусматривает уже лишение свободы сроком на 15 лет.
Сам Лао сказал в мае газете Eesti Ekspress, что слухи не комментирует.
Все трое подсудимых сообщили сегодня на судебном заседании, что подписали с прокуратурой соглашение.
В случае утверждения этого соглашения судом, 53-летнего Меэлиса Лао ждет 8 месяцев тюремного заключения, которые могут заменить 238 часами общественно-полезных работ.
Лао себя виновным не признал, но согласился на подписание договоренности. По его словам, произошедшее было мутной историей и достойно сожаления. "Это хороший урок: теперь ясно, от кого нужно держаться подальше", — сказал Лао.
Сийма Коссара (28) осудят на два года лишения свободы, что может быть заменено 800 часами общественно-полезных работ. Он заверил суд, что подобного больше в его жизни не повторится.
Марку Раулю Лаанела (44) после заключения соглашения положено 5 лет лишения свободы условно.
Виктора Тюлюкова (58) приговорят к 6 годам тюрьмы, из которых реально ему предстоит отбыть один, а остальные будут назначены условно. Поскольку он является гражданином России, то его ждет высылка из Эстонии с запретом въезда на 10 лет.
Суд примет решение о том, утверждать соглашение или нет, на следующей неделе.
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