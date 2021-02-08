ФОТО | Выйдет ли подозреваемая в коррупции Крахт на свободу? Решит суд

К настоящему моменту Крахт провела за решеткой 26 дней.

Согласно подозрению, бизнесмен Хиллар Тедер (он также проиходит по делу в качестве подозреваемого) договорился о взятке советнице министра финансов Керсти Крахт за то, что она использует свое служебное положение и обеспечит выгодные для Porto Franco решения по части использования помощи от Kredex. Дача взятки не состоялась, поскольку Тедер и Крахт были задержаны сотрудниками КаПо. В тот же день Хельме подписал расторжение договора с Крахт.

Также Керсти Крахт и Хиллар Тедер подозреваются в заключении договоренности об отмывании денег с целью сокрытия взятки. Суд отметил, что деяния Крахт носили систематический характер и были направлены на улучшение ее материального положения.

Напомним, что в прошлом году государство одобрило кредит на 39,3 миллиона евро для строительства в Таллинне района Porto Franco. Кредит частной компании выдан на шесть лет через фонд KredEx под 2% годовых плюс 12-месячная ставка Euribor. Как отметили специалисты, это слишком выгодные условия для подобной сделки. Конкуренты назвали нормой кредит на 10% годовых.

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