ФОТО | Вы знаете этого парня? Полиция просит помощи в опознании

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении лица (изображённого на фото), которое может быть связано с совершением правонарушения.
Если кто-то опознает этого молодого человека, полиция просит сообщить об этом по телефону 3372531 или по адресу электронной почты natalja.zhebrovskaya@politsei.ee.
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