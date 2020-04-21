21.04.2020, 20:31

ФОТО | Вы знаете этого парня? Полиция просит помощи в опознании

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ФОТО | Вы знаете этого парня? Полиция просит помощи в опознании
PPA

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении лица (изображённого на фото), которое может быть связано с совершением правонарушения.

Если кто-то опознает этого молодого человека, полиция просит сообщить об этом по телефону 3372531 или по адресу электронной почты natalja.zhebrovskaya@politsei.ee.

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