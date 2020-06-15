ФОТО | Вторая трагедия за день: в Раазику попал под поезд и погиб мужчина

В 17.38 Центру тревоги сообщили, что в волости Раазику (Харьюмаа) в селе Кулли под поезд попал мужчина.
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Мужчина скончался на месте происшествия. Поезд двигался из Таллинна в направлении Аэгвийду.
В понедельник после полудня в Ракке (Ляэне-Вирумаа) произошел еще один трагический несчастный случай, когда погиб попавший под пассажирский поезд 89-летний мужчина.
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