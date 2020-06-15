ФОТО | Вторая трагедия за день: в Раазику попал под поезд и погиб мужчина

Мужчина скончался на месте происшествия. Поезд двигался из Таллинна в направлении Аэгвийду.

Как сообщила железнодорожная компания Elron, из-за трагического инцидента движение поездов в восточном направлении нарушено.

"Сегодня вечером из-за несчастного случая на участке железной дороги между Лагеди и Раазику нарушено расписание движения поездов в направлении Аэгвийду, Тарту и Нарвы. Срок задержки поездов в настоящий момент неизвестен. Движение поездов возобновится после получения разрешения на это полиции", — сообщило предприятие Elron в 18.50.

В понедельник после полудня в Ракке (Ляэне-Вирумаа) произошел еще один трагический несчастный случай, когда погиб попавший под пассажирский поезд 89-летний мужчина.