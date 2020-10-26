26.10.2020, 09:54
ФОТО: Воспламенившийся по неизвестной причине дом сгорел дотла
25 октября в 01:47 в центр тревоги поступило сообщение, что на Няпи теэ в деревне Няпи в волости Раквере горит заброшенный дом.
25 октября в 01:47 в центр тревоги поступило сообщение, что на Няпи теэ в деревне Няпи в волости Раквере горит заброшенный дом.
В результате пожара здание сгорело полностью, соседнее здание сильно пострадало. Возгорание было ликвидировано к 03:18.
Причина случившегося выясняется. К счастью, люди не пострадали.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
«Союзмультфильм» представил главного героя «Ну, погоди!»
Какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
Была пьяна: сосед о последней встрече с убитой актрисой