ФОТО: Воспламенившийся по неизвестной причине дом сгорел дотла

В результате пожара здание сгорело полностью, соседнее здание сильно пострадало. Возгорание было ликвидировано к 03:18.

Причина случившегося выясняется. К счастью, люди не пострадали.

Päästeamet

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