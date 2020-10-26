26.10.2020, 09:54

ФОТО: Воспламенившийся по неизвестной причине дом сгорел дотла

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ФОТО: Воспламенившийся по неизвестной причине дом сгорел дотла
Päästeamet

25 октября в 01:47 в центр тревоги поступило сообщение, что на Няпи теэ в деревне Няпи в волости Раквере горит заброшенный дом.

В результате пожара здание сгорело полностью, соседнее здание сильно пострадало. Возгорание было ликвидировано к 03:18.

Причина случившегося выясняется. К счастью, люди не пострадали.

Päästeamet

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