ФОТО: Воспламенившийся по неизвестной причине дом сгорел дотла

25 октября в 01:47 в центр тревоги поступило сообщение, что на Няпи теэ в деревне Няпи в волости Раквере горит заброшенный дом.
В результате пожара здание сгорело полностью, соседнее здание сильно пострадало. Возгорание было ликвидировано к 03:18.
Причина случившегося выясняется. К счастью, люди не пострадали.
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