ФОТО | Воры арендовали автомобиль, уехали на нем в лес под Таллинном и сняли колеса

Ставший жертвой кражи принадлежащий ELMO Rent гибрид Toyota Corolla арендовали в пункте аренды в Кристийне, под камерами заправили его и еще один автомобиль топливом на сумму более 200 евро и поехали на автомобиле в лес поблизости от Таллинна. Там занялись колесами машины.

"Меня постоянно удивляет, как некоторые люди не понимают способностей современных охранных устройств и инфотехнологий и организуют такие кражи. За использование ложных данных ведь можно отправиться в тюрьму", — сказал исполнительный директор ELMO Rent Энн Лаансоо-младший. "Нам о каждом клиенте известны все необходимые данные, чтобы опознать его и в тех случаях, когда использованы ложные данные. Поклон эстонской полиции, чьи рабочие инструменты находят человека и тогда, когда он для использования нашей услуги всего раз использовал компьютер или телефон", — добавил он. За использование украденных личных данных на основании Пенитенциарного кодекса можно получить уголовное наказание.

Фото: ELMO Rent





Фото: ELMO Rent

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