ФОТО: Водолазы достали из озера Паала утонувшего человека

По имеющейся на настоящий момент информации, у озера отдыхали компания из трех человек. Они были пьяны. Один из них решил искупаться, но в результате ушел под воду.

Прибывшие на место спасатели начали поиски, но безрезультатно. Тогда поиском утопленника занялась полиция с привлечением водолазов.

47-летний мужчина утонул в двух десятков метрах от берега. Глубина озера в месте, где произошло несчастье, составляет около 10 метров.

Всего в этом году в Эстонии утонули уже 29 человек. Из них 15 были на момент несчастья пьяны. За тот же период прошлого года (по состоянию на 18 июня) утонувших в нашей стране было 16.