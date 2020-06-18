ФОТО: Водолазы достали из озера Паала утонувшего человека

В ночь на четверг (00.10) Центр тревоги получил сообщение о том, что в озере Паала в Вильянди утонул человек. В четверг днем привлеченные к поиску утонушего водолазы клуба Maremark достали из воды его тело.
По имеющейся на настоящий момент информации, у озера отдыхали компания из трех человек. Они были пьяны. Один из них решил искупаться, но в результате ушел под воду.
Прибывшие на место спасатели начали поиски, но безрезультатно. Тогда поиском утопленника занялась полиция с привлечением водолазов.
47-летний мужчина утонул в двух десятков метрах от берега. Глубина озера в месте, где произошло несчастье, составляет около 10 метров.
Всего в этом году в Эстонии утонули уже 29 человек. Из них 15 были на момент несчастья пьяны. За тот же период прошлого года (по состоянию на 18 июня) утонувших в нашей стране было 16.
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