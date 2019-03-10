ФОТО | Водителя врезавшегося в стену дома автомобиля спасателям пришлось вырезать из салона

По словам свидетелей, AUDI промчалась на высокой скорости по газону и врезалась в стену. передняя часть машин сильно помята.

В результате аварии водителсь застрял в салоне и не смог самостоятельно выбраться наружу. Спасателям пришлось вырезать его с помощью гидравлических инструментов, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Мужчину передали скорой помощи, доставившей его в больницу. Там он проешл освидетелсьтвование на предмет алкогольного или наркотического опьянения.

Пассажиров в машине не было.

Подробности случившегося выясняются.