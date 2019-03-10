10.03.2019, 19:33

ФОТО | Водителя врезавшегося в стену дома автомобиля спасателям пришлось вырезать из салона

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rus.delfi.ee
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Galerii: 25 pilti
Viljandis sõitis auto vastu maja seina Foto: Kenno Soo

В воскресенье в 15:30 в Вильянди 26-летний мужчина врезался на автомобиле в стену дома. Водитель был доставен в больницу.

По словам свидетелей, AUDI промчалась на высокой скорости по газону и врезалась в стену. передняя часть машин сильно помята.

В результате аварии водителсь застрял в салоне и не смог самостоятельно выбраться наружу. Спасателям пришлось вырезать его с помощью гидравлических инструментов, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Мужчину передали скорой помощи, доставившей его в больницу. Там он проешл освидетелсьтвование на предмет алкогольного или наркотического опьянения.

Пассажиров в машине не было.

Подробности случившегося выясняются.

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