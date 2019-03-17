17.03.2019, 10:31

ФОТО: Водитель в состоянии алкогольного опьянения врезался в бетонный столб

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rus.delfi.ee
EST 15
Foto: TAAVI SEPP, Scanpix

Сегодня ночью в Таллинне, на улице Лаагна, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, врезался в бетонный столб рядом с мостом Линдакиви.

Авария произошла в 1:31.

По первоначальным данным, за рулем BMW X5 находился 19-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Он потерял управление и съехал непосредственно в зеленую зону слева от моста, а оттуда прямо в бетонный столб.

Водителя доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.

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