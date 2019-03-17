ФОТО: Водитель в состоянии алкогольного опьянения врезался в бетонный столб

Авария произошла в 1:31.

По первоначальным данным, за рулем BMW X5 находился 19-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Он потерял управление и съехал непосредственно в зеленую зону слева от моста, а оттуда прямо в бетонный столб.

Водителя доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.