ФОТО | Водитель в Нарве сбил насмерть инвалида и сбежал с места ДТП. Суд наказал его мягче, чем просил прокурор

Прокурор просил суд в качестве наказания назначить виновнику 8 лет тюремного заключения, но решение судьи было мягче — 5 лет тюрьмы и обязанность выплатить семье покойного 12 000 евро в качестве компенсации морального ущерба.

Инцидент произошел днем у нарвского торгового центра Fama. Совершив наезд, водитель покинул место происшествия. Однако вскоре он был задержан полицией. Андрей Курило находился за рулем с признаками алкогольного опьянения, что подтвердила экспертиза.

Mercedes наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть в непредназначенном для этого месте. Полицейские задержали Андрея Курило с признаками алкогольного опьянения спустя 10 минут.

Погибшим оказался 59-летний житель Нарвы. На месте происшествия нашли костыли, которые принадлежали ему.

Сестра покойного не сомневается в том, что Андрей Курило раскаялся в содеянном. Говорит, что виновник смерти ее брата оплатил его похороны. Она сообщает, что брат был инвалидом, но при этом активно занимался спортом.

Адвокат настаивал на том, что Курило выпил алкоголь уже после того, как произошла трагедия.

Прокурор удовлетворен назначенным наказанием, в то же время подчеркивая, что такого рода преступления происходят часто.

Это был уже третий случай в Нарве в течение месяца, когда водитель уезжал с места происшествия после наезда на пешехода, не сообщив о ДТП.