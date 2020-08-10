10.08.2020, 17:59
ФОТО | Водитель в центре Таллинна выехал на перекресток на красный свет и совершил аварию
В понедельник вечером около 5 часов в Таллинне произошло ДТП на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Крейцвальди.
В понедельник вечером около 5 часов в Таллинне произошло ДТП на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Крейцвальди.
По предварительным данным, автомобиль Volvo пересекал перекресток на красный свет светофора и врезался в Škoda Superb.
В результате аварии никто из людей не пострадал.
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