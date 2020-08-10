10.08.2020, 17:59

ФОТО | Водитель в центре Таллинна выехал на перекресток на красный свет и совершил аварию


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Galerii: 7 pilti
Foto: Kiur Kaasik

В понедельник вечером около 5 часов в Таллинне произошло ДТП на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Крейцвальди.

По предварительным данным, автомобиль Volvo пересекал перекресток на красный свет светофора и врезался в Škoda Superb.

В результате аварии никто из людей не пострадал.

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