26.05.2019, 10:50
ФОТО: Водитель пытался избежать столкновения с другим автомобилем и протаранил дорожное ограждение
В субботу после часа лня произошло ДТП на шоссе Имавере-Вильянди, где легковой автомобиль Škoda врезался в дорожное ограждение.
В субботу после часа лня произошло ДТП на шоссе Имавере-Вильянди, где легковой автомобиль Škoda врезался в дорожное ограждение.
ДТП произошло за несколько километров до Вильянди. Согласно первоначальным данным, на проезжую часть перед Škoda выехал автомобиль, и водитель, пытаясь избежать столкновения, врезался в дорожное ограждение.
Передняя часть автомобиля серьезно пострадала. В Škoda находились два человека, они не пострадали.
Второй водитель, ставший виновником ДТП, скрылся с места происшествия. Полиция занимается его поисками.
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