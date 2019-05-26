26.05.2019, 10:50

ФОТО: Водитель пытался избежать столкновения с другим автомобилем и протаранил дорожное ограждение

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rus.delfi.ee
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Galerii: 13 pilti
Viljandimaal sõitis auto vastu teepiiret Foto: Kenno Soo

В субботу после часа лня произошло ДТП на шоссе Имавере-Вильянди, где легковой автомобиль Škoda врезался в дорожное ограждение.

ДТП произошло за несколько километров до Вильянди. Согласно первоначальным данным, на проезжую часть перед Škoda выехал автомобиль, и водитель, пытаясь избежать столкновения, врезался в дорожное ограждение.

Передняя часть автомобиля серьезно пострадала. В Škoda находились два человека, они не пострадали.

Второй водитель, ставший виновником ДТП, скрылся с места происшествия. Полиция занимается его поисками.

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