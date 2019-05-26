ФОТО: Водитель пытался избежать столкновения с другим автомобилем и протаранил дорожное ограждение

ДТП произошло за несколько километров до Вильянди. Согласно первоначальным данным, на проезжую часть перед Škoda выехал автомобиль, и водитель, пытаясь избежать столкновения, врезался в дорожное ограждение.

Передняя часть автомобиля серьезно пострадала. В Škoda находились два человека, они не пострадали.

Второй водитель, ставший виновником ДТП, скрылся с места происшествия. Полиция занимается его поисками.