ФОТО: Водитель на автомобиле Opel вылетел в кювет и сбежал с места аварии

Водитель с места аварии скрылся.

По предварительным данным, автомобиль отклонился на встречную полосу, а затем вылетел в кювет. Отмечается, что на данном участке дороги часто передвигаются дети, но в момент аварии, к счастью, там никого не было.

Когда полиция прибыла на место, то водителя не обнаружила. Насколько известно, в результате случившегося никто не пострадал. Полиция выясняет личность водителя. Также пока неизвестно, по какой причине он не справился с управлением и был ли пьян.