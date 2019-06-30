ФОТО: Водитель на автомобиле Opel вылетел в кювет и сбежал с места аварии

В субботу около двух часов дня произошла авария в деревне Пылде в Вильяндимаа, где по неизвестной пока причине автомобиль Opel вылетел в кювет.
Водитель с места аварии скрылся.
По предварительным данным, автомобиль отклонился на встречную полосу, а затем вылетел в кювет. Отмечается, что на данном участке дороги часто передвигаются дети, но в момент аварии, к счастью, там никого не было.
Когда полиция прибыла на место, то водителя не обнаружила. Насколько известно, в результате случившегося никто не пострадал. Полиция выясняет личность водителя. Также пока неизвестно, по какой причине он не справился с управлением и был ли пьян.
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