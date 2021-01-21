21.01.2021, 22:04
ФОТО | Водитель грузовика протаранил на заправке фургон, колонку и опору
Опасные маневры водителя грузовика на бензозаправочной станции Адавере вызвали там настоящий хаос.
Опасные маневры водителя грузовика на бензозаправочной станции Адавере вызвали там настоящий хаос.
Сегодня в 19.27 в Центр тревоги сообщили о ДТП на заправке Адавере (волость Пылтсамаа).
По предварительным данным, фура врезалась в грузовой микроавтобус, в саму бензоколонку и опору навеса, сообщили Delfi из полиции.
Спасатели устранили опасность возгорания, обработали вылившиеся горюче-смазочные материалы абсорбентом.
Медики скорой помощи осмотрели водителя и отвезли его на проверку в больницу.
Был ли водитель пьян, а также другие обстоятельства аварии выясняются.
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