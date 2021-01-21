ФОТО | Водитель грузовика протаранил на заправке фургон, колонку и опору

Сегодня в 19.27 в Центр тревоги сообщили о ДТП на заправке Адавере (волость Пылтсамаа).

По предварительным данным, фура врезалась в грузовой микроавтобус, в саму бензоколонку и опору навеса, сообщили Delfi из полиции.

Спасатели устранили опасность возгорания, обработали вылившиеся горюче-смазочные материалы абсорбентом.

Медики скорой помощи осмотрели водителя и отвезли его на проверку в больницу.

Был ли водитель пьян, а также другие обстоятельства аварии выясняются.