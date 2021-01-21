ФОТО | Водитель грузовика протаранил на заправке фургон, колонку и опору

Опасные маневры водителя грузовика на бензозаправочной станции Адавере вызвали там настоящий хаос.
Сегодня в 19.27 в Центр тревоги сообщили о ДТП на заправке Адавере (волость Пылтсамаа).
По предварительным данным, фура врезалась в грузовой микроавтобус, в саму бензоколонку и опору навеса, сообщили Delfi из полиции.
Спасатели устранили опасность возгорания, обработали вылившиеся горюче-смазочные материалы абсорбентом.
Медики скорой помощи осмотрели водителя и отвезли его на проверку в больницу.
Был ли водитель пьян, а также другие обстоятельства аварии выясняются.
Полная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу
Лучше не глушить мотор во время заправки. И вот почему
Заправлять бак «до полного» или по 10‑15 литров? Ответ вас удивит
Избавляемся от запотевания стёкол в авто: ну очень простой способ