ФОТО | Водитель грузовика протаранил легковушку и уехал с места ДТП. Позже он пояснил, что не заметил столкновения

Водитель легковушки рассказал, что он ехал со стороны Тарту. Когда он начал совершать поворот налево в сторону Имавере, то сзади в него врезался грузовик. Водитель грузовика уехал с места происшествия.

Легковой автомобиль был поврежден. К счастью, водитель не пострадал. Грузовик обнаружили в 60 километрах от места происшествия на парковке в Козе.

По данным полиции, водитель грузовика был трезв. Он сказал, что даже и не понял того, что врезался в машину.

Водителя Škoda не запомнил номера грузовика. К счастью, один из очевидцев аварии поехал вслед за грузовиком и записал его регистрационные номера.

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