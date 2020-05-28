28.05.2020, 12:42

ФОТО: Внимание! По центру Таллинна бегает косуля


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ФОТО: Внимание! По центру Таллинна бегает косуля
Lugeja foto

Полиция предупреждает, что в Таллинне в районе улицы Лийвалайа, Нарва мнт и Полицейского парка замечена косуля.

Полиция просит всех, кто увидит животное, сразу же сообщить об этом по номеру 112, чтобы специалисты могли помочь ему безопасно добраться до естественной среды обитания.

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