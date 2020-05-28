ФОТО: Внимание! По центру Таллинна бегает косуля

Полиция просит всех, кто увидит животное, сразу же сообщить об этом по номеру 112, чтобы специалисты могли помочь ему безопасно добраться до естественной среды обитания.

Tähelepanu Tallinna kesklinnas liiklejad! Liivalaia, Politseipargi ja Narva maantee läheduses on märgatud metskitse. Olge liikluses ettevaatlikud ning kui näete metskitse kuskil liikumas, teatage sellest viivitamatult Häirekeskust numbril 112. #politsei — Politsei (@Politsei) May 28, 2020