ФОТО: Внимание! По центру Таллинна бегает косуля

Полиция предупреждает, что в Таллинне в районе улицы Лийвалайа, Нарва мнт и Полицейского парка замечена косуля.
Полиция просит всех, кто увидит животное, сразу же сообщить об этом по номеру 112, чтобы специалисты могли помочь ему безопасно добраться до естественной среды обитания.
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