ФОТО | Внедорожник протаранил в Тарту легковушку и скрылся

"Сегодня в 17.52 в Тарту на перекрестке улиц Рийа и Раудтеэ произошла авария, в которой темный похожий на внедорожник автомобиль совершал разворот, в ходе которого задел автомобиль Volkswagen и скрылся, не останавливаясь, с места происшествия в сторону центра города", — сообщила тартуская полиция.

Свидетелей происшествия или обладающих какой-либо информацией, которая может помочь установить обстоятельства ДТП, полиция просит позвонить по тел. 730 8814, 612 3000 или связаться по адресу электронной почты louna.ate@list.politsei.ee.