ФОТО | Внедорожник протаранил в Тарту легковушку и скрылся

Полиция ищет свидетелей ДТП, произошедшего в Тарту в четверг вечером ДТП на перекрестке улиц Рийа и Раудтеэ.
"Сегодня в 17.52 в Тарту на перекрестке улиц Рийа и Раудтеэ произошла авария, в которой темный похожий на внедорожник автомобиль совершал разворот, в ходе которого задел автомобиль Volkswagen и скрылся, не останавливаясь, с места происшествия в сторону центра города", — сообщила тартуская полиция.
Свидетелей происшествия или обладающих какой-либо информацией, которая может помочь установить обстоятельства ДТП, полиция просит позвонить по тел. 730 8814, 612 3000 или связаться по адресу электронной почты louna.ate@list.politsei.ee.
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