ФОТО | Велосипедист попал под поезд в Кехра

Как сообщил дежурный Департамента полиции и погранохраны, 35-летний мужчина на своем велосипеде пересекал железную дорогу и получил удар от проходящего поезда.

Во время перехода через пути мужчина с велосипеда.

Велосипедист жив, хотя получил тяжелые травмы и доставлен в больницу. Движение на месте происшествия восстановлено.