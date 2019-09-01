ФОТО | Велосипедист попал под поезд в Кехра

В воскресенье утром примерно в половине восьмого в Кехра произошла авария: под поезд попал велосипедист.
Как сообщил дежурный Департамента полиции и погранохраны, 35-летний мужчина на своем велосипеде пересекал железную дорогу и получил удар от проходящего поезда.
Во время перехода через пути мужчина с велосипеда.
Велосипедист жив, хотя получил тяжелые травмы и доставлен в больницу. Движение на месте происшествия восстановлено.
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