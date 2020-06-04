ФОТО | Въехал прямо в подъезд! Пьяный водитель совершил аварию в центре Таллинна(2)
В ночь на среду в центре Таллинна произошла авария: нетрезвый водитель фургона не справился с управлением своей машины и врезался в жилой дом.
В ночь на среду в центре Таллинна произошла авария: нетрезвый водитель фургона не справился с управлением своей машины и врезался в жилой дом.
В полиции подтвердили Delfi, что вызов на улицу Веэренни к многоквартирному жилому дому поступил в 00.20.
Грузовой микроавтобус с литовскими регистрационными номерами въехал в дверь подъезда, а затем скрылся с места происшествия.
Полицейские заметили машину в нескольких кварталах от места аварии. Находившийся за рулем 35-летний мужчина задержан.
Предварительная проверка показала, что водитель нетрезв. Для выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Насколько все серьезно? Русские бойцы ММА о погромах в США
Найдено слабое место у коронавируса
Известный актер попал под обстрел во время акции протеста
К одежде липнут мелкие ворсинки? Простой трюк избавит от проблемы