ФОТО | Въехал прямо в подъезд! Пьяный водитель совершил аварию в центре Таллинна(10)
В ночь на среду в центре Таллинна произошла авария: нетрезвый водитель фургона не справился с управлением своей машины и врезался в жилой дом.
В ночь на среду в центре Таллинна произошла авария: нетрезвый водитель фургона не справился с управлением своей машины и врезался в жилой дом.
В полиции подтвердили Delfi, что вызов на улицу Веэренни к многоквартирному жилому дому поступил в 00.20.
Грузовой микроавтобус с литовскими регистрационными номерами въехал в дверь подъезда, а затем скрылся с места происшествия.
Полицейские заметили машину в нескольких кварталах от места аварии. Находившийся за рулем 35-летний мужчина задержан.
Предварительная проверка показала, что водитель нетрезв. Для выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело.
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