ФОТО | Въехал прямо в подъезд! Пьяный водитель совершил аварию в центре Таллинна

В полиции подтвердили Delfi, что вызов на улицу Веэренни к многоквартирному жилому дому поступил в 00.20.

Грузовой микроавтобус с литовскими регистрационными номерами въехал в дверь подъезда, а затем скрылся с места происшествия.

Полицейские заметили машину в нескольких кварталах от места аварии. Находившийся за рулем 35-летний мужчина задержан.

Предварительная проверка показала, что водитель нетрезв. Для выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело.

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