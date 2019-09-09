09.09.2019, 21:14

ФОТО | Вечером пару микрорайонов Ласнамяэ заволокло дымом

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rus.delfi.ee
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ФОТО | Вечером пару микрорайонов Ласнамяэ заволокло дымом
RusDelfi

В понедельник в девятом часу вечера на Старо-нарвском шоссе недалеко от магазина Selver (улица Ляэнемере) случилось возгорание, дымовая завеса распространилась на близлежащий жилой массив.

Как сообщили Delfi в Спасательном департаменте, ничего страшного не произошло: недалеко от дома номер 5 по улице Вормси горела трава.

Пожарные быстро взяли возгорание под контроль и потушили. Но дыма было в самом деле много.

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