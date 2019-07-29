ФОТО | Вблизи Таллинна опять виден дым. Горит свалка

По словам спасателей, горит свалка в Таллиннском центре переработки отходов. Пока не известно, из-за чего произошло возгорание.

Горят несколько сотен кубометров мусора. Спасательный департамент сообщает, что на месте находятся спасательные команды из Таллинна и добровольцы из Колга. Дым затрудняет спасательную операцию.

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Напомним, недавно в Маарду сгорел производственный ангар.