29.07.2019, 12:54

ФОТО | Вблизи Таллинна опять виден дым. Горит свалка

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дополнено в 14:00
www.DELFI.ee
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Tulekahju Jõelähtmel Foto: Lugeja fotod

Сегодня в 12:27 в Центр тревоги сообщили о пожаре в волости Йыэляхтме в деревне Ребала, что в 25-и километрах от Таллинна.

По словам спасателей, горит свалка в Таллиннском центре переработки отходов. Пока не известно, из-за чего произошло возгорание.

Горят несколько сотен кубометров мусора. Спасательный департамент сообщает, что на месте находятся спасательные команды из Таллинна и добровольцы из Колга. Дым затрудняет спасательную операцию.

Если вы рядом с местом, то отправляйте видео на rus@delfi.ee

Напомним, недавно в Маарду сгорел производственный ангар.

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