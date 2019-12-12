ФОТО: Вандалы разгромили парк Штромки

Утром пришедшие на работу специалисты по благоустройству обнаружили, что в парке со стороны Хааберсти сорваны с креплений и искорежены три мусорных урны. Также были повалены на землю почти все из установленных районной управой туалетных кабин.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, данный акт вандализма направлен против местных жителей, для которых город благоустраивает Штромку и вкладывает в это большие деньги.

”Совсем недавно город установил в парке дополнительные скамейки и места для гриля, перед этим мы заменили все мусорные ящики. Как раз сейчас заканчивается реконструкция всех игровых площадок на Штромке. Конечно, такое варварство не может остаться безнаказанным, поэтому мы обратились с заявлением в полицию”, — сказал Ярвелайд.

Если туалетные кабины удалось возвратить в исходное положение и значительного ущерба им нанесено не было, то мусорные урны к дальнейшему использованию непригодны и подлежать замене. По первоначальным оценкам, это обойдется примерно в 2000 евро.