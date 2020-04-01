01.04.2020, 17:32

ФОТО | Вандалы разбили в Курессааре десяток уличных фонарей

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Galerii: 12 pilti
vandalism kuressaares, purukspekstud tänavavalgustus Foto: Marko Mägi

Сегодня утром в начале восьмого Центр тревоги получил сообщение, что в Курессааре на улице Кохту разбиты плафоны уличных светильников.

Прибывшая на место полиция установила, что разбиты по меньшей мере 10 фонарей.

"Для выяснения обстоятельств и виновника возбуждено дело", - сообщил начальник местной патрульной службы Матис Сикк и обратился к возможным свидетелям за помощью.

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