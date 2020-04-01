ФОТО | Вандалы разбили в Курессааре десяток уличных фонарей

Сегодня утром в начале восьмого Центр тревоги получил сообщение, что в Курессааре на улице Кохту разбиты плафоны уличных светильников.
Прибывшая на место полиция установила, что разбиты по меньшей мере 10 фонарей.
"Для выяснения обстоятельств и виновника возбуждено дело", - сообщил начальник местной патрульной службы Матис Сикк и обратился к возможным свидетелям за помощью.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Итальянский врач описала смерть зараженных коронавирусом
Российский врач назвал еще одно средство защиты от коронавируса
Найдено слабое место у коронавируса
Врач из Китая назвал три простых способа защититься от COVID-19