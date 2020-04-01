ФОТО | Вандалы разбили в Курессааре десяток уличных фонарей

Прибывшая на место полиция установила, что разбиты по меньшей мере 10 фонарей.

"Для выяснения обстоятельств и виновника возбуждено дело", - сообщил начальник местной патрульной службы Матис Сикк и обратился к возможным свидетелям за помощью.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.