29.05.2020, 21:46

ФОТО | Вандалы осквернили Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ

 (7)
EST
ФОТО | Вандалы осквернили Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ
Erakogu

Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ пал жертвой рук вандалом — кто-то нацарапал на нем пятиконечные звезды.

Erakogu

Это уже не первый раз, когда вандалы расцарапали мемориал. Два года назад на нем появились глубокие длинные царапины.

Читайте также: