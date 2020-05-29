ФОТО | Вандалы осквернили Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ

Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ пал жертвой рук вандалом — кто-то нацарапал на нем пятиконечные звезды.
Это уже не первый раз, когда вандалы расцарапали мемориал. Два года назад на нем появились глубокие длинные царапины.
Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ пал жертвой рук вандалом — кто-то нацарапал на нем пятиконечные звезды.
Это уже не первый раз, когда вандалы расцарапали мемориал. Два года назад на нем появились глубокие длинные царапины.
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