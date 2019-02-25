25.02.2019, 19:30

ФОТО | Вандалы изрядно потрепали рекламный самолет "Ээсти 200"

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rus.delfi.ee
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Galerii: 10 pilti
Katkine lennuk parklas Foto: Ilmar Saabas

На прошлой неделе на углу улиц Гонсиори и Лайкмаа в центре Таллинна появился самолет с предвыборной рекламой "Ээсти 200".

По-видимому, до самолета добрались вандалы. У него разбито стекло, а также помяты крылья — кто-то по ним походил.

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