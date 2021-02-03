03.02.2021, 13:42

ФОТО | В здании в центре Таллинна нашли подозрительный предмет. Людей эвакуируют

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Galerii: 12 pilti
Foto: Ilmar Saabas

Сегодня незадолго до 13 часов из здания по адресу Ластекоду, 6 начали эвакуировать людей.

Полиция пояснила, что в здании нашли подозрительный предмет. Сейчас идет эвакуация людей.

Будет дополнено.

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