03.02.2021, 13:42
ФОТО | В здании в центре Таллинна нашли подозрительный предмет. Людей эвакуируют(7)
Сегодня незадолго до 13 часов из здания по адресу Ластекоду, 6 начали эвакуировать людей.
Сегодня незадолго до 13 часов из здания по адресу Ластекоду, 6 начали эвакуировать людей.
Полиция пояснила, что в здании нашли подозрительный предмет. Сейчас идет эвакуация людей.
Будет дополнено.
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