03.02.2021, 13:42

ФОТО | В здании в центре Таллинна нашли подозрительный предмет. Людей эвакуировали

 (8)
дополнено
EST 3
Galerii: 12 pilti
Foto: Ilmar Saabas

Сегодня незадолго до 13 часов из здания по адресу Ластекоду, 6 начали эвакуировать людей.

Полиция пояснила, что в здании нашли подозрительный предмет. Людей эвакуировали, чтобы выяснить, может ли предмет представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Выяснилось, что для здоровья людей опасности не было, и люди смогли вернуться домой.

Читайте также: