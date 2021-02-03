ФОТО | В здании в центре Таллинна нашли подозрительный предмет. Людей эвакуировали

Полиция пояснила, что в здании нашли подозрительный предмет. Людей эвакуировали, чтобы выяснить, может ли предмет представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Выяснилось, что для здоровья людей опасности не было, и люди смогли вернуться домой.