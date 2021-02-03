03.02.2021, 13:42
ФОТО | В здании в центре Таллинна нашли подозрительный предмет. Людей эвакуировали(7)
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Сегодня незадолго до 13 часов из здания по адресу Ластекоду, 6 начали эвакуировать людей.
Сегодня незадолго до 13 часов из здания по адресу Ластекоду, 6 начали эвакуировать людей.
Полиция пояснила, что в здании нашли подозрительный предмет. Людей эвакуировали, чтобы выяснить, может ли предмет представлять опасность для жизни и здоровья людей.
Выяснилось, что для здоровья людей опасности не было, и люди смогли вернуться домой.
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