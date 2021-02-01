ФОТО | В заливе Вярска двое мужчин на мотосанях провалились под лед

В воскресенье в 14:15 спасателям сообщили, что в заливе Вярска ехавшие на мотосанях мужчины провалились под лед.
Выяснилось, что по льду ехали на мотосанях трое мужчин. Двое из них провалились под тонкий лед.
Мужчинам удалось самим выбраться из воды и добраться до берега. Третьи мотосани остались на льду, водитель тоже выбрался на берег.
В итоге двое саней ушли на дно, третьи удалось доставить на берег.
Спасатели предупреждают, сто погодные условия изменчивы и выход на лед может быть опасным.
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