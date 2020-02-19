ФОТО | В Южной Эстонии угнали "Волгу" 1961 года выпуска стоимостью около 50 000 евро

Как сообщает Лыунаская префектура, 19 февраля был угнан темно-серый автомобиль ”Волга” GAZ 21I 1961 года выпуска. Номерной знак транспортного средства 55ZGV.

Автомобиль был угнан вместе с прицепом. По словам свидетелей, прицеп с "Волгой" был замечен движущимся в направлении Тарту.

Полиция просит всех, кто располагает данными о местоположении данного автомобиля, сообщить ей об этом.

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