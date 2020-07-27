27.07.2020, 20:29
ФОТО | В Южной Эстонии опрокинулся грузовик с асфальтом
В понедельник днем в селе Сулби волости Выру (Вырумаа) на обочине дороги завалился на бок грузовик с асфальтом.
В понедельник днем в селе Сулби волости Выру (Вырумаа) на обочине дороги завалился на бок грузовик с асфальтом.
ДТП с грузовым автомобилем Scania произошло в 12.45. Спасатели предотвратили растекание асфальта в кювет и масла — на почву.
Как сообщила полиция, водитель был трезв, он не пострадал.
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